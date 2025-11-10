

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Meloni poco fa ha detto: 'Non abbiamo competenza'. Ma quanta ipocrisia. C'era competenza quando, ancora all'opposizione, Meloni si scambiava messaggini con Ghiglia? C'era competenza quando Ghiglia si recava nella sede di Fdi per conferire con Arianna Meloni?". Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, in aula alla Camera presentando la mozione con Pd e Avs sulla liberà di stampa.

"E allora vi preannuncio, porteremo in Parlamento, anzi riporteremo in Parlamento la nostra proposta di legge sul conflitto d'interesse. E' veramente la madre per ottenere, per estirpare la mala pianta di una politica opaca, clientelare, una politica che diventa pervasiva con le mani in pasta dappertutto e per evitare che i politici si dedichino al tornaconto personale anziché al bene comune dei cittadini".

