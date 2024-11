Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "L’aggressione mediatica di Report ad Antonella Giuli è inqualificabile. Non c’è diritto di cronaca o inchiesta giornalistica quando si getta fango insinuando e cercando suggestioni guidate da pregiudizi ideologici. Non è questo il giornalismo che meritiamo. La mia solidarietà e vicinanza ad Antonella Giuli e alla sua famiglia". Così il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.