

Kinshasa, 9 dic. (Adnkronos/Afp) - Violenti combattimenti hanno sconvolto la parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, mentre la milizia M23 sostenuta dal Ruanda avanza rapidamente verso la città strategica di Uvira, al confine con il Burundi. Il gruppo armato e i suoi alleati ruandesi si trovavano ormai a circa 15 chilometri a nord di Uvira, secondo quanto riferito all'Afp da fonti militari e di sicurezza.

La ripresa delle violenze arriva pochi giorni dopo la firma dell'accordo di pace tra Kinshasa e Kigali, durante una cerimonia a Washington presieduta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sono stati segnalati scontri anche a Runingo, un'altra piccola località a 20 km da Uvira, con l'avvicinamento dell'M23 e dell'esercito ruandese.

