Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Ragionare sul contributo offerto da Reichlin al dibattito pubblico per oltre mezzo secolo fa del nostro incontro una sede di discussione politica di cui, possiamo dircelo in tutta onestà, si avverte evidente molto spesso l’assenza. Dentro e fuori dai partiti, almeno quelli che possono ancora dirsi tali". Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo a Montecitorio all'evento in occasione del centenario della nascita di Alfredo Reichlin.

"Discussione, confronto e quindi elaborazione di idee favorita proprio dalle occasioni in cui si è convocati a mettere in comune analisi e valutazioni su ciò che accade, sulle direzioni di marcia, sugli obiettivi che si intende perseguire ricordano quelle specie rare a rischio di estinzione. E anche molto avanti nel pericolo della scomparsa senza rimedio. C’è poco da stupirsi quindi se la politica, poi, segue il ritmo e il tempo dei clic, dei sondaggi, delle immagini che scorrono a velocità pazzesca su telefonini e tablet e se più che dal cuore e dal cervello pare guidata da altro. Discussione e cultura politica sono pezzi pregiati della buona politica. Anzi ne sono i pilastri. Senza, l’edificio non si tiene e quello che vediamo è poco più di un simulacro".