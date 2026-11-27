

Milano, 27 nov. - (Adnkronos) - Trentanove realtà marchigiane, di cui 10 nuove, porteranno a Milano il meglio dell’artigianato e delle produzioni regionali in occasione della 31esima edizione di Artigiano in Fiera, in programma dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano Rho. Una presenza significativa, che spazia dai principali distretti manifatturieri alle eccellenze dell’enogastronomia e punta a promuovere insieme imprese, prodotti e territorio. La partecipazione delle Marche all’edizione 2026 è stata presentata a Palazzo Raffaello dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro e in collegamento dall’amministratore delegato e direttore generale di Ge.Fi. S.p.A. Gabriele Alberti, insieme alle associazioni di categoria e ad alcune delle aziende protagoniste della manifestazione (la Nathan di Raul Pennino e Studio Idee di Romina Mitillo e Cristiana Cestola). “A Milano arriveranno 39 realtà marchigiane, di cui dieci nuove a questa esperienza, sostenute da un contributo importante da parte della Regione Marche – ha spiegato l’assessore Bugaro - La produzione dell'artigianato marchigiano è tutta rappresentata, dai distretti manifatturieri tipici come la calzatura fino ad arrivare all'enogastronomia: c'è uno spaccato davvero ricco delle produzioni del nostro territorio, con peculiarità come l'intreccio del midollino (cesti e tessuti che utilizzano la parte interna di giunco o piante simili) fino alle produzioni di maglie con tessuti rigenerati organici, quasi a voler chiudere l'economia circolare, in modo consapevole ed elegante. Le Marche saranno ovviamente presenti con un loro stand. È un settore che apprezziamo moltissimo, anche perché oltre il 95% delle aziende marchigiane ha meno di dieci dipendenti e molte di queste sono artigiane: l'artigianato è al centro delle nostre politiche, dal credito ai bandi più tradizionali sull'innovazione tecnologica, visto che spesso proprio dall'artigianato nascono evoluzioni che arrivano fino all'industria”.

“Le Marche rappresentano una delle presenze più significative della fiera, perché hanno un equilibrio e un'armonia che uniscono manifattura, enogastronomia e turismo in una rappresentanza reale di un territorio dove ogni anno c'è un'attenzione continua a fare meglio – ha commentato Alberti - In questa 31ª edizione, con circa 2.700 imprese provenienti da circa 80 Paesi del mondo, distribuite in otto padiglioni, Artigiano in Fiera conferma la propria vocazione internazionale anche in un contesto globale particolarmente complesso. Proprio la partecipazione di così tante realtà da ogni parte del mondo ribadisce il valore dell’evento come luogo di incontro, dialogo e scambio, dove le imprese possono confrontarsi, creare relazioni e trovare nuove opportunità di crescita. Quest’anno debuttano inoltre gli Artigiano in Fiera Stand Awards, nati da un principio semplice: premiare non il prodotto migliore ma il modo più efficace e autentico di raccontarlo. Sono previsti 16 riconoscimenti complessivi e, per i vincitori, l’opportunità di vedersi riconosciuto il valore dello stand per l’edizione successiva. Una sfida nella quale siamo certi che anche le Marche sapranno esprimere al meglio la qualità e la capacità narrativa del proprio artigianato".

Tra le produzioni iconiche dei distretti manifatturieri marchigiani, come la calzatura, la pelletteria e la secolare arte del cappello, ci saranno anche dalle creazioni orafe, fino alle scarpe vegane. L’edizione 2026 presenta, come detto, alcune novità: l’arte dell’intreccio in midollino, espressione di sapienza manuale e design senza tempo, e gli accessori in maglia realizzati con tessuti rigenerati e organici, espressione di una moda consapevole, circolare ed elegante. Altrettanto ricca la proposta enogastronomica. Accanto ai grandi classici marchigiani, come il tartufo, il vino e l’olio biologico, la pasta artigianale, il ciauscolo, le olive all’ascolana, i formaggi, le birre artigianali e il cioccolato, l’edizione 2026 si arricchisce di nuove proposte biologiche e innovative: la carne 100% vegetale biologica a base di legumi, la farina biologica integrale e le gelatine. Artigianato, enogastronomia, turismo e cultura sono le quattro dimensioni attraverso cui le Marche si racconteranno: non solo prodotti e lavorazioni di qualità, ma anche tipicità e tradizioni, proposte turistiche e iniziative capaci di far conoscere l’identità e le peculiarità del territorio regionale. Per sostenere concretamente la partecipazione delle imprese, il progetto prevede una collettiva di 31 aziende del settore manifatturiero, selezionate attraverso una manifestazione d’interesse, con un contributo regionale pari all’80% dell’investimento per lo spazio espositivo e l’accesso alla piattaforma digitale di Artigiano in Fiera. La presenza marchigiana non si limiterà agli stand delle aziende. La Regione disporrà di uno spazio istituzionale di 40 metri quadrati e di un’area dedicata alla somministrazione, mentre la piazza sarà animata da degustazioni, incontri con gli artigiani e performance musicali, per valorizzare anche l’offerta turistica e culturale regionale. Lo stand sarà inaugurato il 6 dicembre alle ore 12.

