

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Nel totale delle 6 regioni al voto nel 2025 il campo largo ha preso 3,78 milioni di voti contro i 3,56 del centrodestra, per un vantaggio pari a 2,9 punti. Ma questo vantaggio era maggiore in passato: +4,0 alle regionali 2020/21, +8,7 alle politiche 2022 e +5,7 alle europee 2024". E' quanto si legge in un'analisi di Youtrend.

