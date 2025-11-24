

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “I dati confermano che la riscossa del centrosinistra parte dal Mezzogiorno. In Campania e in Puglia vengono premiati il buon governo e candidature unitarie, riconosciute e radicate nel territorio. Uniti si vince. In Campania e in Puglia il Pd sarà con tutta probabilità il primo partito. Le politiche contro il Sud di Meloni e Salvini, a partire dall’Autonomia differenziata di Calderoli, sono rispedite al mittente, così come la promessa del condono e i saltelli sul palco. Gli elettori guardano alla serietà delle proposte e il messaggio di queste regionali è molto chiaro”. Così la senatrice napoletana del Pd Valeria Valente.

