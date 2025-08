Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Domani sarà una visita istituzionale ad Ancona dove presenteremo ciò che il Governo ha fatto, ma soprattutto ciò che il Governo sta per fare per questa regione così importante, una regione industriale, una regione che non è sempre stata valorizzata per come dove si doveva". Lo dice Antonio Tajani a margine degli Stati generali del Mezzogiorno di Fi .

"Poi parleremo certo di quando vederci per cominciare ad arrivare a una soluzione per le candidature a Presidente delle Regioni dove si andrà a votare durante l'autunno. Ma una cosa è certa, il centrodestra, a differenza della sinistra, non deve trovare un accordo se correre insieme. Noi siamo un'alleanza politica che dal 1994 candida sempre insieme il Presidente della Regione, il Sindaco e quindi c'è una grande unità di intenti".

"La nostra non è un'alleanza elettorale, è un'alleanza politica fra partiti diversi che appartengono a famiglie europee diverse ma che hanno un minimo comune denominatore che è la lotta per la giustizia giusta, la lotta per la riduzione della pressione fiscale la lotta per la riduzione del fardello burocratico, la lotta per far contare di più l'Italia in Europa e nel mondo. Da questo punto di vista c'è grande unità pur rimanendo la naturale differenza tra forze che però grazie a questa differenza permettono di aggregare il maggior numero possibile di consensi".