

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Belle e nette vittorie del centrosinistra in Puglia e Campania, congratulazioni e buon lavoro ai neo Presidenti Antonio Decaro e Roberto Fico. Grazie anche a Giovanni Manildo, con cui abbiamo ottenuto un ottimo risultato rispetto alle ultime tornate elettorali in Veneto". Così su Instagram Debora Serracchiani della segreteria del Partito democratico.

"Il Partito democratico - prosegue - alla fine di questa tornata di amministrative, risulterà probabilmente primo partito e la coalizione è competitiva a livello nazionale, se sta insieme come in queste regionali".

"Il 2027 è vicino: è il momento di dare il massimo e mettere in campo una proposta chiara per tutto il Paese, per vincere le prossime elezioni e battere questa destra che sta dimostrando di non essere in grado di aiutare gli italiani a vivere meglio", conclude.

