

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Uniti si vince! La netta vittoria del centrosinistra in Campania e in Puglia conferma la bontà della linea 'testardamente unitaria' della segretaria Elly Schlein. Lo stesso risultato del Veneto, che come ampiamente previsto vede prevalere il centrodestra, segnala tuttavia una significativa crescita del centrosinistra". Così in una nota Marina Sereni, segreteria nazionale del Pd.

"Dalle due grandi regioni del Mezzogiorno viene un messaggio chiaro: il campo democratico e progressista, quando è unito e aperto all’apporto di tutte le forze alternative alla destra, può essere competitivo anche a livello nazionale. Il Pd cresce e si conferma baricentro indispensabile di un’alleanza ampia e credibile, che si costruisce a partire dai problemi reali dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, dei territori. Resta il dato della forte astensione verso la quale tutta la politica deve continuare ad interrogarsi. Ma oggi si possono e si devono festeggiare risultati importanti, augurare un grande buon lavoro a Roberto Fico e ad Antonio Decaro, e proseguire con determinazione e coraggio con la Segretaria Elly Schlein nella costruzione del progetto per l’Italia e dell’alternativa alla destra".

