Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Il messaggio è chiaro, l'alternativa c'è ed è competitiva, il riscatto parte dal sud e ci porterà a vincere perchè per le politiche la partita è apertissima". Lo ha detto Elly Schlein, a Napoli per l'affermazione di Roberto Fico.
Regionali: Schlein, 'alternativa c'è ed è competitiva'
24 novembre, 2025 • 18:13
