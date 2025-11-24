

Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Dal Sud arriva un messaggio forte e chiaro al governo delle disuguaglianze. Meloni e Salvini si sentono i padroni dell’Italia. Ma le urne dicono chiaramente che non è così, che c’è un’Italia stanca delle false promesse e dei guasti della destra. La partita per le elezioni politiche è aperta. E il Partito democratico, con la sua linea testardamente unitaria, guida saldamente la costruzione dell’alternativa. Un grande abbraccio a Antonio Decaro e Roberto Fico. Ora avanti, al lavoro per un’altra Italia, più forte e più giusta". Lo dice Giuseppe Provenzano, componente della segreteria nazionale Pd.



