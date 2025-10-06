

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "La democrazia è democrazia solo se esiste una concreta alternativa che consenta al cittadino di scegliere. Marche e Calabria dicono che al momento non c’è. Guai se qualcuno tornasse a immaginare che l’alternativa sia tra il Palazzo e la Piazza". Lo scrive sui social Arturo Parisi.

