

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Non è un risultato da poco per il centrosinistra essere riuscito a trovare candidature all'altezza, e a mettere insieme una coalizione ampia in tutte le regioni. Vedo invece molte difficoltà e ritardi nel campo del centrodestra, in particolare in Veneto e Campania". Lo dice a Skytg24 la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

"Italia Viva, la casa riformista – aggiunge - saranno in campo in tutte le regioni per costruire un forte progetto riformista all'interno del centrosinistra. Una proposta di centro, che permetta di vincere nelle regioni, e poi di lanciare l'alternativa al governo Meloni, che ha tradito gli italiani con più tasse, meno sanità, e carrello della spesa alle stelle".

