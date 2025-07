Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Noi siamo garantisti sempre, anche e soprattutto con gli avversari politici. Un avviso di garanzia non è una condanna, chi lo riceve non deve dimettersi, ma continuare a lavorare". Lo dice la capogruppo al Senato di Italia Viva Raffaella Paita, in una intervista a Il Tempo.

"Quello che mi auguro è che il Pd non si lasci schiacciare dalla cultura giustizialista del Movimento", aggiunge la senatrice Iv, che spiega: "Il centrosinistra può vincere in 4 regioni. Per farlo occorre seguire lo schema Genova, che Elly Schlein per prima ha voluto: nessun veto, tutti insieme. Esattamente come fa la destra. È il tempo dell’unità e delle idee per costruire l’alternativa alla Meloni".