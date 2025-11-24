

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Il risultato delle regionali premia, con le straordinarie vittorie di Decaro e Fico, con la bella battaglia di Manildo, l'unità della coalizione e l'impegno unitario del Pd. L'alternativa è possibile e da domani, subito con il confronto, va trasformata la coalizione in un progetto per cambiare il Paese". Così l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.

