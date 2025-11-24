

Roma, 24 nov (Adnkronos) - "É partita una nuova stagione per i socialisti italiani. Ancorati alla nostra identità ci siamo aperti alle novità”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di ‘Avanti Psi’.

"Con ‘Avanti Psi’ ci mettiamo insieme il riformismo radicale, il cattolicesimo democratico, il mondo civico. Siamo sopra il 5% in Campania, in Puglia ‘Avanti Popolari con Decaro’ e’ poco sotto il 5%, in Veneto nella lista Manildo contribuiamo al 2,3. Abbiamo avviato un percorso, lo continueremo per dare il nostro contributo, da protagonisti, al centrosinistra vincente, per battere la Meloni", conclude.





