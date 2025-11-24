

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Sto raggiungendo Napoli per festeggiare la bellissima vittoria di Roberto Fico. I risultati che stanno arrivando dalla Campania e dalla Puglia con Decaro rappresentano un messaggio importante sul piano nazionale perché dimostrano che uniti si vince e si convincono gli elettori che la coalizione è solida e che può rappresentare l’alternativa al governo Meloni”. Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“In Campania con il vicesegretario Rosario Mariniello e con il coordinatore regionale Franco Moxedano, e in Puglia con il coordinatore regionale Marco Silvestri, +Europa con impegno e dedizione ha lavorato a testa bassa per questo risultato”, conclude.

