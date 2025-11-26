

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Un grande risultato in Veneto con Stefani e un grandissimo risultato anche da parte di Zaia, ma la grande soddisfazione che abbiamo oggi è per il grande risultato che abbiamo avuto al Sud: stiamo crescendo, dalle politiche alle europee fino a queste regionali, una crescita costante. Siamo arrivati all'8% in Puglia, al 5,5% in Campania ma soprattutto al 9% in Calabria. La Lega c'è, vuole costruire un percorso più forte e più radicato nel territorio". Così Claudio Durigon, vicesegretario federale della Lega, a margine della conferenza stampa convocata dal partito alla Camera sui risultati delle regionali.

"Due campagne elettorali difficilissime", sottolinea nel suo intervento il coordinatore regionale della Lega in Puglia Roberto Marti, "la Lega qui esiste ed esiste da 9 anni ormai, al sud è radicata. Una dimostrazione che arriva dalle politiche, poi dalle europee e dalle regionali, l’8% dimostra un radicamento omogeneo" con "riconferme eccellenti". "Abbiamo punte del 40% in alcune realtà". "La classe dirigente è pronta a sfide importanti, tra un anno e mezzo alle politiche siamo pronti a donarci per questa competizione partendo dall’impegno nei territorio come siamo abituati".

Ma è stata la Campania il "banco di prova più complicato", spiega Gianpiero Zinzi, coordinatore campano, "sono contento perché i i risultati ci dicono di un radicamento omogeneo e una classe dirigente che funziona". "In alcune province siamo andati in doppia cifra come a Caserta, in altre ci sarà un dato di crescita”, perché stiamo facendo un lavoro importante.

