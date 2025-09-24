Roma, 24 set. (Adnkronos) - Per elezioni Marche e Valle d'Aosta saranno sospesi i lavori della Camera lunedì 29 settembre. Allo stesso modo, saranno sospesi i lavori anche per lunedì 6 e lunedì 13 ottobre per elezioni Toscana e Calabria. E' quanto emerge dalla capigruppo di Montecitorio.
Regionali: lavori Camera sospesi 29 settembre, 6 e 10 ottobre per elezioni
24 settembre, 2025 • 12:15
