

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Per elezioni Marche e Valle d'Aosta saranno sospesi i lavori della Camera lunedì 29 settembre. Allo stesso modo, saranno sospesi i lavori anche per lunedì 6 e lunedì 13 ottobre per elezioni Toscana e Calabria. E' quanto emerge dalla capigruppo di Montecitorio.

