

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Le vittorie di Antonio Decaro in Puglia e di Roberto Fico in Campania non potevano essere più nette, meritano quindi d’essere festeggiate. Grazie anche a Giovanni Manildo per la sua bella campagna in Veneto. Vince il centrosinistra e questa è un’ottima notizia. Non possiamo però non guardare con preoccupazione al dato dell’affluenza: il calo del 15% dei votanti rispetto alle ultime regionali è un grave segnale di disaffezione, che impegna tutte le forze politiche, e il Pd per primo, ad un esercizio di comprensione e ad un maggiore sforzo di coinvolgimento”. Così l’europarlamentare Pd Giorgio Gori.

“Il progetto che siamo chiamati ad elaborare per le elezioni politiche deve sforzarsi di parlare a tutti i cittadini, anche a chi questa volta è rimasto a casa, evocando con proposte concrete la speranza di un cambiamento possibile e rendendo credibile la prospettiva di un centrosinistra di governo”, conclude.

