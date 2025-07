Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "In Toscana, come in tutte le regioni chiamate al voto fra poco, noi di Avs siamo impegnati a lavorare ad una coalizione unita a partire dalla relazione fra Avs, Pd e M5S per vincere le elezioni e per battere questa brutta destra. Giani il presidente uscente è il candidato che propone il Partito Democratico. Noi siamo impegnati innanzitutto per indicare elementi importanti di discontinuità e di allargamento sul terreno programmatico. Di tutto il resto discuteremo ne discuteremo insieme alla coalizione per dare alla Toscana e ai suoi cittadini un buon governo". Lo ha affermato Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti ieri sera a Piombino a margine della manifestazione conclusiva della festa del locale circolo di Sinistra Italiana.