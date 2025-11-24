

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Questa sera sono davvero felice, e lo sono per diversi motivi: innanzitutto perché Fico ha vinto, Roberto è un caro amico oltre che una bella persona e questa è una buona notizia non per me che capisco non sia un fatto rilevante, ma soprattutto per i campani che avranno un bravo presidente, una persona intelligente, sensibile e in grado come ha ricordato anche questa sera di prendersi cura dei bisogni delle persone". È quanto afferma Nicola Fratoianni di Avs dal palco del comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli.

"E questo vuol dire governare. E poi sono felice perché stasera il risultato della Campania e la vittoria in Puglia, dicono qualcosa di molto chiaro anche sulla possibilità concreta di scrivere l'agenda di un'alternativa possibile in questo Paese".

"Un’agenda dell’alternativa da costruire certo senza fretta e senza sovrapposizioni, ma da domani - prosegue il leader di Si - chi ha vinto queste elezioni governerà i suoi territori ma chi ha partecipato a questa campagna elettorale ha l’onere di contribuire a scrivere l'agenda di questa alternativa. Poi quest'onere diventerà un onere collettivo per tutti e tutte , oggi è una bella giornata davvero e da questa giornata - conclude Fratoianni - si apre anche una bella stagione per la Campania e per la Puglia ma anche per tutto il nostro Paese".

