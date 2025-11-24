

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Tutto come previsto: finisce 3 a 3 in questo inutile campionato dove gli elettori dimostrano che il sistema delle Regioni è un sistema in crisi. Vince chi governa perché amministra il potere e intanto sempre più cittadini scappano dalle urne. Poniamoci un problema". Così il leader di Azione, Carlo Calenda.

