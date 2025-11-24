

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Da ministro per gli Affari Regionali mi complimento con i nuovi governatori regionali del Veneto, Alberto Stefani, della Campania, Roberto Fico, e della Puglia, Antonio De Caro, augurando loro buon lavoro e buona fortuna. Peraltro si tratta di tre amministratori che conosco tutti bene, e da anni, per via dei loro precedenti rispettivi incarichi in Parlamento o da sindaci". Così Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie.

"Sono sicuro - prosegue - che anche con questi tre nuovi governatori potremo instaurare una concreta e costruttiva collaborazione istituzionale come accaduto con i loro predecessori, che ringrazio per questi anni di rapporti istituzionali corretti e proficui".

"Da esponente leghista non posso che mandare un grande abbraccio al neo governatore Stefani, il più giovane governatore regionale di sempre dopo Fitto nel 2000, e augurargli di continuare a fare il bene dei suoi concittadini veneti sul modello tracciato in questi quindici anni da Luca Zaia, un amico prima di tutto, un amministratore che merita solo di essere ringraziato per quanto fatto, ma anche una risorsa preziosa che continuerà ad apportare la sua indubbia competenza e bravura amministrativa", conclude.

