Roma, 19 nov (Adnkronos) - “Le belle vittorie in Emilia-Romagna di Michele De Pascale e in Umbria di Stefania Proietti sono una forte spinta per il centrosinistra per continuare a costruire l’alternativa a questo Governo. Per vincere è necessario l’apporto di tutte le forze e l’unità di un progetto comune che abbia al centro i bisogni e le preoccupazioni reali delle persone". Lo ha detto Chiara Braga a Radio anch'io.

"Un esito, quello di ieri, sul quale investire per convincere chi non è andato a votare e per sconfiggere l’astensionismo di chi è convinto che il suo voto non serva. L’ottimo risultato del Pd conferma che l’essere testardamente unitari paga", ha aggiunto la capogruppo Pd alla Camera.