Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Sono molto contenta del risultato in Emilia Romagna e Umbria. Quando la coalizione è tutta unita, si vince. Quando ci sono candidati riformisti, si vince. Quando non si mettono veti, si prendono i voti. Rimane l’amarezza per la Liguria ma oggi si festeggia". Così Maria Elena Boschi di Iv sui social.