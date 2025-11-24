

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Grazie ad Antonio Decaro e Roberto Fico che hanno ottenuto un risultato straordinario. Una storia bella che dimostra quanto una proposta seria e credibile possa parlare alle cittadine e ai cittadini. E grazie a Giovanni Manildo per la sua generosità e il suo impegno”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi.

“I risultati eccellenti di Casa Riformista dimostrano che siamo sulla strada giusta. Lo diciamo da tanto, quando siamo uniti, vinciamo. E vinciamo non per testimoniare, ma per governare, oggi le Regioni, domani il Paese. È solo l’inizio”, conclude.

