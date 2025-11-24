

Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Le nette affermazioni in Campania e in Puglia dimostrano che l’alleanza larga e progressista non è una possibilità, ma l’unica strada capace di offrire un’alternativa concreta alla destra. Il “testardamente unitari” della segretaria Elly Schlein ha fatto la differenza, e cittadini e cittadine lo hanno riconosciuto". Lo dice Marta Bonafoni, coordinatrice nazionale della segretaria nazionale del Partito democratico.

"Anche in Veneto, una terra tradizionalmente complessa, il centrosinistra raddoppia e si radica: un segnale politico forte, che conferma come ovunque ci sia spazio per una proposta credibile quando è sostenuta da coerenza e visione -prosegue Bonafoni-. Il Partito Democratico si conferma perno della coalizione, ma emerge soprattutto la forza del metodo: alleanze solide, comunità protagoniste, un impegno che parte dai bisogni reali. È questo il campo che dobbiamo continuare a costruire, con determinazione e senza esitazioni".

"Resta certamente un tema cruciale: l’astensione. Ricostruire fiducia con chi non vota più è una priorità politica: la destra si contrasta unendo le forze e tornando a rappresentare chi oggi si sente escluso. A Roberto Fico e Antonio Decaro vanno i miei auguri di buon lavoro. Oggi celebriamo una vittoria politica. Da domani, si guida la sfida", conclude Bonafoni.





