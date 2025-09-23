

Roma, 23 set (Adnkronos) - Alle regionali "andranno al voto 20 milioni di abitanti, un terzo degli italiani. Noi di quelle regioni ne governiamo tre. Io non sono Otelma, vediamo le urne, ma in quelle tre regioni dovremo vincere bene o addirittura moto bene. Sarebbe una prima risposta". Lo ha detto Stefano Bonaccini nel suo intervento alla Direzione del Pd.



