

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Le vittorie del centrosinistra unito in Puglia e Campania sono evidenti e costituiscono la conferma che c’è la possibilità di costruire una alternativa credibile alla destra. Ma dai primi risultati delle liste, dal Veneto alla Campania, emerge un altro dato che riguarda anche il centrodestra: la forza di Fdi si è molto ridimensionata, in Veneto doppiati dalla Lega, in Campania superati da FI che assomma anche la lista di Cirielli". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"L’unica forza politica che cresce ovunque e costantemente, in questa tornata e nelle precedenti delle regionali, è il Pd. Con una linea della segretaria Elly Schlein, quella dell’unità del centrosinistra, evidentemente premiata dall’elettorato", conclude.

