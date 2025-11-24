

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Con questo turno elettorale di regionali, la tornata del 2025 si conclude con 4 a 3 in favore del centrodestra, considerando anche la Val d’Aosta. Oltre al bilancio della coalizione, sottolineiamo il continuo trend di crescita di Forza Italia. E’ una costante politico-elettorale confermata anche nell’appuntamento di Veneto, Campania e Puglia. Questo risultato ci spinge con rinnovata convinzione a rafforzare la nostra proposta liberale, per conquistare la fiducia di quegli elettori, e sono tanti, che rifiutano le logiche di un confronto politico esasperato e polarizzato”. Così Deborah Bergamini, vicesegretaria e responsabile del dipartimento Esteri di Forza Italia.

