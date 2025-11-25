

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Al termine di questa tornata autunnale, che ha coinvolto sette regioni, emerge con chiarezza una tendenza: Forza Italia, in tutti i contesti, cresce sensibilmente in termini di voti, percentuali e rappresentanti eletti". Così Alessandro Battilocchio, responsabile elettorale di Forza Italia, conversando con i giornalisti a piazza Montecitorio.

"Un incremento diffuso e costante - prosegue - che registriamo con soddisfazione. Ma siamo già al lavoro per le prossime sfide elettorali del prossimo anno, dal referendum costituzionale sulla riforma della giustizia al turno di elezioni amministrative nella tarda primavera".

"Va avanti il radicamento e il rafforzamento sul territorio del nostro Partito, in linea con gli obiettivi indicati dal nostro segretario nazionale, Antonio Tajani", conclude.

