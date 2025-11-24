

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione in Campania e in Puglia, dove Decaro e Fico vincono nettamente. Ma progressi si registrano anche in Veneto dove con Manildo torniamo sopra il 30%. Felici in particolare per il partito democratico che si conferma primo partito al sud e per il risultato straordinario di Antonio Decaro che sfiora il 70% dei consensi". Così il senatore del Pd, Alessandro Alfieri.

"Incominciamo a raccogliere i frutti di un lavoro paziente condotto dal Pd e dalla sua Segretaria per costruire la coalizione a tutti i livelli. Ora al lavoro per rafforzare la proposta politica e costruire l'alternativa alla destra. Il riscatto per noi è partito dal sud; ora se vogliamo vincere le prossime elezioni politiche servirà - lo dico da senatore lombardo - un maggior investimento politico anche sulle regioni del Nord. Perché senza il Nord non si governa".

