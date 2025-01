Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Stasera a Fiumicello un'emozione sempre viva, una sensazione di comunità che condivide valori profondi, nel nome di Giulio Regeni. L'onda gialla che rimane in movimento alla ricerca di verità e giustizia attraversa le generazioni, dà fiducia e ci collega alle ragioni profonde per cui val la pena impegnarsi, anche in politica. L'abbraccio alla famiglia ci rafforza nel nostro impegno". Così la deputata Debora Serracchiani e la senatrice Tatjana Rojc, del Pd, a Fiumicello (Udine) ricordano Giulio Regeni a 9 anni dalla morte.