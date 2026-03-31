

Roma, 31 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Martedì 5 maggio 2026, alle ore 10.00, presso l’Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e filosofia, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa nazionale Le Università per Giulio, promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore. L’iniziativa, presentata oggi in Senato durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte, fra gli altri, la Senatrice Cattaneo, i genitori di Giulio Regeni, l’avvocata Alessandra Ballerini e il regista del documentario Simone Manetti, gli autori Emanuele Cava e Matteo Billi, consiste in un ciclo di eventi che si terranno fra aprile e maggio 2026 in ben 76 atenei in tutta Italia per un pubblico di oltre 15 mila persone, tra studenti, ricercatori, personale accademico e cittadini, coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.

"La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia - ricorda la Senatrice Cattaneo - non si è conclusa con il ritrovamento al Cairo del suo corpo senza vita, dieci anni fa: al contrario, Giulio continua a vivere e a 'fare cose' attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore fondamentale della libertà. Lo stesso che Giulio ha difeso da studioso". “A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni, le università sono chiamate a non limitarsi al ricordo, ma a interrogarsi sul senso e sulle condizioni della ricerca”, dichiara il rettore Nathan Levialdi Ghiron. “È una riflessione che riguarda il nostro ruolo e la responsabilità che abbiamo come istituzioni della conoscenza”.

Giulio Regeni, dottorando presso l’Università di Cambridge, ucciso al Cairo nel 2016 durante la sua attività di ricerca, è ricordato dall’università di Roma Tor Vergata il prossimo 5 maggio in un evento che prevede la proiezione del documentario 'Giulio Regeni - Tutto il male del mondo', prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, e del video messaggio dei suoi genitori, Paola Deffendi e Claudio Regeni. Ospite speciale Diego Bianchi, giornalista, blogger e conduttore televisivo.



L’incontro si apre con i saluti istituzionali di Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di Silvia Quattrociocche, direttrice generale dell’Ateneo, di Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione esteri della Camera dei Deputati, e di Vito Borrelli, rappresentante della Commissione Europea. Coordina i lavori Lucia Ceci, prorettrice alla Comunicazione di Roma Tor Vergata. Il programma prosegue con la sessione Libertà e ricerca nel mondo, dedicata al tema delle condizioni in cui la ricerca può svolgersi in contesti diversi, tra limiti, rischi e possibilità.

Intervengono Daniela Felisini, presidentessa della Scuola di Dottorato dell’Università di Roma Tor Vergata, con l’intervento Il Dottorato: sfide e rischi della ricerca; Massimo Papa, sul tema dell’Iran; Mohammed Hashas, ricercatore del Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Ateneo, sul Nord Africa; Sevgi Doğan, post-doc in filosofia politica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, con un intervento su La libertà accademica messa in discussione: un confronto tra Europa e Stati Uniti; Marco Maggioli, dell’Accademia Nazionale dei Lincei, sull’Africa subsahariana; Mikail Velizhev, del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Salerno, su Russia ed Europa orientale. Interviene inoltre Ludovica Posti,studentessa dell’Università di Roma Tor Vergata. Conclude gli interventi Emanuele Cava, produttore creativo del documentario dedicato a Giulio Regeni.

