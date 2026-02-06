

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “La segretaria del Pd Elly Schlein, nonostante molti esponenti di sinistra siano favorevoli alla riforma della giustizia, e altri, come l’ex magistrato Scarpinato nel video disinformativo pubblicato oggi, continuano ad accostare la separazione delle carriere all’ordinamento fascista. Peccato sia vero l’esatto contrario. Noi vogliamo separare carriere che furono unificate proprio dal fascismo con la relazione del ministro guardasigilli Dino Grandi del 1941. In quel testo si teorizza l’unità totale del potere statale, contraria a ogni forma di separazione, anche all’interno della magistratura". Lo scrive in un post sui social Nicolò Zanon, presidente del Comitato nazionale “Si Riforma”, commentando il video postato dal Movimento 5 Stelle con il senatore Roberto Scarpinato.

"È quindi paradossale -aggiunge- definire ‘autoritario’ e ‘fascista’ un progetto di riforma che punta a smontare un caposaldo dell’ordinamento giudiziario del 1941. Per fare paragoni storici bisogna conoscere la storia: la sinistra farebbe bene a studiare”.

