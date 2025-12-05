

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "La presenza della Consigliera laica del Consiglio superiore della magistratura Isabella Bertolini ad una riunione sul referendum nella sede di Fratelli d’Italia è uno scandalo. Il Csm è un delicatissimo organo di autogoverno della magistratura, non una emanazione del partito pigliatutto della destra che invece mostra proprio di voler estendere i suoi artigli sulla magistratura: la loro contro riforma costituzionale mira a questo, ne abbiamo ancora una prova". Lo dice Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera.



