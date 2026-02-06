Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il Pd non può equiparare a Casapound chi vota sì al referendum sulla riforma della giustizia e non può tollerare che si dia del 'maiale' a chi è sionista". Lo dice, a quanto viene riferito, Sandra Zampa alla Direzione.
Referendum: Zampa, 'Pd non equipari chi vota Sì a Casapound'
6 febbraio, 2026 • 11:52
