

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Dopo lo start della Meloni, oggi è toccato ai Magistrati della Cassazione - colpevoli di avere applicato la legge sui referendum - essere bersaglio di manganellate e di attacchi personali della destra e di Bignami". Così il senatore Pd, Walter Verini.

"E ancora più grave è che il Ministro Guardasigilli, invece di tutelare magistrate e magistrati che compiono il proprio dovere e difenderne l'indipendenza, assista e partecipi complice. Quanto accade in queste ore è una nuova prova dei rischi che si correrebbero con questa riforma: un governo che pretende di dettare alla magistratura cosa fare e come fare. Calpestando separazione dei poteri e Costituzione".

