

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "I colleghi del Pd si arrampicano sugli specchi e piuttosto che tacere davanti a una evidente anomalia del sistema passano all’attacco. Ma come si fa a credere che un giudice sia davvero terzo e imparziale quando su un certo argomento ha già preso prima del giudizio una posizione chiara? Non serve la laurea in giurisprudenza: basterebbe un po' di buon senso per capire che quanto avvenuto è inqualificabile. La giustizia va riformata per questo si deve andare a votare convintamente sì al referendum senza esitazioni e senza dubbi per una giustizia davvero giusta”. Cosi il capogruppo in commissione Giustizia alla Camera Carolina Varchi.

