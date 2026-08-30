

(Adnkronos) - Battaglia all'ultimo voto nel referendum sull'adesione all'Unione Europea in Islanda. A urne chiuse e spoglio in corso, il risultato è ancora fortemente incerto, con i 'No' al momento in vantaggio.

Sulla base dei primi 153.197 voti scrutinati su 270.000 aventi diritto, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica RUV, il 50,1% ha respinto la proposta del governo, mentre il 49,9% si è espresso a favore, con soli 435 voti di differenza.

Il governo di centrosinistra del primo ministro Kristrún Frostadóttir aveva promesso di indire un referendum entro il 2027, ma il voto è stato anticipato a causa delle tensioni internazionali, tra cui le minacce del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la Groenlandia. Tuttavia, il dibattito nella nazione insulare di quasi 400.000 abitanti si è concentrato più sul settore della pesca che sulle questioni di sicurezza.

Già parte del mercato unico dell'Ue e dell'area Schengen, l'adesione all'Unione europea porterebbe l'Islanda nell'unione doganale e, in seguito, nell'euro.



