Roma, 15 gen. (Adnkronos) - I Sì al referendum sulla giustizia in netto vantaggio secondo il sondaggio Emg per il Tg3 diretto da Pierluca Terzulli, che andrà in onda questa sera a Linea Notte: i favorevoli alla riforma sono infatti al 48,7% (+1,2% rispetto alla settimana precedente) mentre i No si fermano al 30% (+1,8%), con una affluenza alle urne stimata al 43%. Gli indecisi sono il 21,3%, in calo di 3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente.
**Referendum: sondaggio Emg per Tg3, Sì al 48,7% e No al 30%**
15 gennaio, 2026 • 18:53
