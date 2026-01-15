

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Raggiunte le 500.000 firme! Un risultato che dice una cosa molto chiara: le persone vogliono capire, partecipare, scegliere. In un tempo in cui si prova a ridurre tutto a propaganda, 500.000 persone hanno scelto la partecipazione. In pochissimo tempo, sotto le festività natalizie. È stato un atto di responsabilità democratica: per chiedere informazione, confronto, rispetto delle regole. Per affermare che una riforma costituzionale non può passare nel silenzio o nella fretta. Nonostante il Governo provi a far finta di nulla! 500.000 firme che servono a garantire una campagna referendaria vera, con parità di accesso ai media e un dibattito pubblico all’altezza della posta in gioco. Che difendono l’equilibrio dei poteri, l’indipendenza della Giustizia, i diritti di ogni cittadino. Per la Costituzione. Per la Giustizia. Per la Democrazia. Ed è solo l’inizio”. Lo scrive su Facebook la responsabile Giustizia del Partito democratico, Debora Serracchiani.

