Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Elly Schlein ha incontrato questa mattina al Nazareno i segretari regionali del Pd. Al centro della riunione, la campagna in vista delle prossime amministrative e la mobilitazione per i referendum dell'8 e 9 giugno. "Questa mattina abbiamo avuto un incontro al partito con tutti i segretari regionali del Pd. Si è parlato della mobilitazione di questa settimane sia sul versante amministrative che soprattutto su quello referendario", ha spiegato Schlein.

E' stato fatto il punto, ha aggiunto, su "tutte le iniziative che nei vari territori le nostre federazioni, i nostri circoli stanno portando avanti, anche per coprire la poca attenzione che anche il servizio pubblico sta dando al referendum. Ci siamo, siamo tutti mobilitati".