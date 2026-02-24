

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Questa riforma non è pro o contro il governo e non pro o contro i magistrati, come dice la destra. E' una riforma sui diritti dei cittadini. Sentiamo tante bugie da chi ha costruito questa riforma che è passata In Parlamento, per la prima volta storia, senza alcuna modifica, senza alcun confronto con le opposizioni". Lo dice Elly Schlein ad un'iniziativa per il No al referendum a Latina.



