Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Se non è una vera riforma della giustizia, a cosa e a chi serve? Serve al governo, che pensa che prendere un voto in più legittimi a non essere più giudicato come tutti i cittadini". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd parlando del referendum.
Referendum: Schlein, 'riforma giustizia serve solo al governo, non vogliono essere giudicati'
6 febbraio, 2026 • 11:12
