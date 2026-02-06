

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Quando senatori e deputati votano no alla riforma della giustizia in tutti i passaggi parlamentari è giusto che il Pd gestisca come sta facendo con responsabilità questo indirizzo. La linea deve essere frutto di una sintesi, ma è giusto che la portiamo avanti insieme tutti". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd.

