

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Oggi è arrivata una nota di Casa Pound, dei neofascisti, che dicono che votano sì e lo slogan è 'falli piangere, votare sì'. Quindi mi sembra che quelli che votano sì non siano, diciamo, ben accompagnati". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7.

