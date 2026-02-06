Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Spiegheremo le ragioni nel merito" sul No al referendum "su tutti i territori, al fianco del Comitato civico del No. Useremo ogni giorno per raccontare bene come questo governo stia disseminando bugie sulla riforma: non è una riforma sui magistrati ma sui diritti di tutti i cittadini". Lo dice Elly Schlein alla Direzione del Pd.
**Referendum: Schlein, 'campagna in tutto Paese contro bugie governo, in gioco diritti'**
6 febbraio, 2026 • 10:42
